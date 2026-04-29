Україну просили не атакувати енергетичні об’єкти в РФ: що відповів Зеленський

Зеленський підтвердив, що Захід просив не атакувати енергооб’єкти в Росії, проте він відмовив.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україну просили не атакувати енергетичні об’єкти в Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

Журналістка зауважила, що Україна атакувала російські нафтопереробні заводи, щоб обмежити військовий бюджет Путіна, і дуже успішно здійснює ці удари. Але вона запитала, чи просив Вашингтон припинити завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах та енергетичній інфраструктур з огляду на зростання світових цін на нафту через війну в Ірані.

Зеленський підтвердив, що отримав повідомлення від партнерів про те, що через цей виклик на Близькому Сході, можливо, не варто атакувати енергетичну інфраструктуру РФ.

«І, звісно, я сказав: ні, ми відповімо, і давайте укладемо енергетичне припинення вогню. Але ніхто не пропонував США укласти енергетичне припинення вогню. Ми відкриті для цього, але якщо Росія нападе на нас, ми відповімо будь-яким чином», — пояснив глава держави.

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путінові оголосити припинення вогню.

Володимир Зеленський на цю інформацію наразі не відреагував.

Наступна публікація

