Україну відвідають очільники МЗС Німеччини та Франції: повідомили дату та мету візиту

Зокрема, очільники МЗС Німеччини та Франції матимуть зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

Протягом тиждень Україну відвідають очільники МЗС Німеччини Анналена Бербок з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. У плані візиту - відправитись на Донбас.

Про це повідомляє МЗС Німеччини та сам очільник французького МЗС на своїй сторінці у Twitter.

Також читайте Доба на фронті на Донбасі минула без жодного обстрілу

Зазначається, що Жан Ів Ле Дріан і Анналена Бербок відвідають Україну з новим візитом 7 і 8 лютого. Як написав міністер відомства Франції, він з німецькою колегою намагатимуться оживити нормандський формат на міністерському рівні.

J’ai assuré aujourd’hui @DmytroKuleba de nos pleins appui et solidarité avec l’#Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le format Normandie, pour la désescalade des tensions.



Je me rendrai en Ukraine les 7 et 8 février avec @ABaerbock.



@francediplo — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 29, 2022

"Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там", – сказала вона.

За словами Бербок, цим візитом очільники МЗС двох країн хочуть підтримати місію ОБСЄ. Також під час спільного візиту Бербок та Ле Дріана в Україну вони мають зустрітися із очільником МЗС Дмитром Кулебою. Зокрема, дипломати повинні детально обговорити перспективи зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.

Читайте також: