Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Україну відвідають очільники МЗС Німеччини та Франції: повідомили дату та мету візиту

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україну відвідають очільники МЗС Німеччини та Франції: повідомили дату та мету візиту

Associated Press

Зокрема, очільники МЗС Німеччини та Франції матимуть зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

Протягом тиждень Україну відвідають очільники МЗС Німеччини Анналена Бербок з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. У плані візиту - відправитись на Донбас. 

Про це повідомляє МЗС Німеччини та сам очільник французького МЗС на своїй сторінці у Twitter.

Зазначається, що Жан Ів Ле Дріан і Анналена Бербок відвідають Україну з новим візитом 7 і 8 лютого.  Як написав міністер відомства Франції, він з німецькою колегою намагатимуться оживити нормандський формат на міністерському рівні. 

"Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там", – сказала вона.

За словами Бербок, цим візитом очільники МЗС двох країн хочуть підтримати місію ОБСЄ. Також під час спільного візиту Бербок та Ле Дріана в Україну вони мають зустрітися із очільником МЗС Дмитром Кулебою. Зокрема, дипломати повинні детально обговорити перспективи зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.

Читайте також:

Наступна публікація