Україну все ж таки запросять на переговори з представниками РФ: WSJ дізнався деталі 

Журналісти не розкрили подробиць, зокрема, хто з українських чи російських переговірників візьме в них участь.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не буде перешкоджати Україні у переговорах і що це було б недоцільно.

Як повідомляє The Wall Street Journal (WSJ), ці заяви прозвучали після того, як президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна не погодиться на мирну угоду, яка буде нав'язана ззовні.

Тим часом спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України, Кіт Келлог, заявив, що представники Європи не братимуть участі в переговорах, але підкреслив, що було б "нерозумно" виключати Україну з цього процесу.

Зі свого боку, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не направлятиме парламентерів на переговори, які відбудуться в Саудівській Аравії за участю США і Росії. За словами Подоляка, Росія не зацікавлена у реальних переговорах. Вона хоче лише формальний переговорний процес, на якому отримала б певні вигоди.

Раніше повідомлялося, що американські та російські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями. Зустріч відбудеться, щоб почати переговори, спрямовані на припинення війни Україні. Участь у переговорах від США візьмуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та радник з питань національної безпеки Майк Волтц.

Володимир Зеленський, який у п’ятницю в Німеччині зустрівся з віцепрезидентом США Венсом, заявив, що Україну не запрошували на переговори в Саудівській Аравії. За словами Зеленського, Київ вступатиме в контакти з Росією до консультацій зі стратегічними партнерами.

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