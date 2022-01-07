Україну і Грузію запросили на першу в 2022 році нараду міністрів оборони НАТО: дата і повістка денна

Україну і Грузію запросили на першу в 2022 році нараду міністрів оборони НАТО: дата і повістка денна

Міністри оборони НАТО зустрінуться з представниками України і Грузії 13 січня.

У середу, 12 січня, розпочнеться перше у 2022 році засідання очільників оборонних структур країн-членів НАТО. На захід, який відбудеться онлайн, запросили також Україну та Грузію.

Про це сказано в повідомленні пресслужби НАТО.

"Вище військове керівництво НАТО, Військовий комітет, збереться віртуально 12-13 січня 2022 року в Брюсселі, Бельгія. Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету, головуватиме на засіданнях, на яких будуть присутні міністри оборони союзників. Дводенне засідання сесії Військового комітету керівників оборонних підрозділів НАТО (MCCS) дозволить начальникам оборони зустрітися та обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу", - йдеться в заяві.

За інформацією, засідання 12 січня буде присвячене військово-стратегічному мисленню з обговоренням Концепції ведення бойових дій НАТО, майбутніх напрямків роботи, пов’язаних з її впровадженням, а також прогресу щодо Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору.

Наступного дня виступить генсек НАТО Єнс Столтенберг, а після запланований огляд поточної ситуації з безпекою та обговорення поточної позиції Альянсу щодо стримування та оборони.

Тоді ж, 13 січня, міністри оборони НАТО зустрінуться з представниками Грузії та України д ля обговорення безпекової ситуації в країнах, а також поточного прогресу у впровадженні реформ в обороні.

До слова, 10 січня США та РФ проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Наступного дня, 11 січня, відбудуться переговори представників Росії та ОБСЄ, 12 січня - засідання ради Росія-НАТО.

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