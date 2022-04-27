Україну запросили взяти участь в саміті G20: Зеленський порозмовляв із президентом Індонезії

Президент України Володимир Зеленський провів 27 квітня телефонну розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Лідер цієї держави запросив Україну взяти участь у саміті G20.
Зеленський подякував Відодо за запрошення взяти участь у саміті країн "Великої двадцятки".
Про це президент України повідомив у Мережі.
"Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20", – йдеться у повідомленні Зеленського.
Зауважимо, що саме Індонезія 2022 року головуватиме на зустрічі груп країн G20, а сама зустріч відбудеться в листопаді.
Нагадаємо, у квітні у Вашингтоні відбулася зустріч міністрів фінансів G20. Хоча вона була закритою, у пресу просочилися подробиці: представника Росії не захотіли слухати і демонстративно покинули залу представники кількох країн, серед них і України.
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