"Укрзалізницю" очолив Євген Лященко: що про нього відомо

Перед Лященком стоять три завдання – продовження реформи "УЗ", виконання інвестиційної програми та вихід компанії на беззбитковість.

Кабмін достроково припинив повноваження голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна та призначив на цю посаду члена правління компанії Євгена Лященка.

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

Згідно з розпорядженням уряду Лященко обійматиме свою нову посаду два роки. До цього він був членомправління "Укрзалізниці" і відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

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За словами Кубракова, за останній рік за участю Лященка було запроваджено низку фактично революційних змін у компанії.

"Перш за все, це перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів: нафтопродуктів, електроенергії, газу. Ці рішення сукупно заощадили для держави мільярди гривень. Також важливим здобутком стало перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму 895 мільйонів доларів", – написав міністр.

Він додав, що ці та кілька інших управлінських рішень допомогли зберегти фінансову стабільність "Укрзалізниці" впродовж останніх двох років.

Міністр інфраструктури також назвав завдання, які зараз поставлені перед Лященком. Так, йдеться про продовження реформи "УЗ", виконання інвестиційної програми та вихід компанії на беззбитковість.

Що відомо про Євгена Лященка

Від 2012 року Лященко перебував на посаді фінансового директора "Медіа Групи Україна". Від липня 2014 року і до 2019 року був директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ріната Ахметова. Членом правління "УЗ" Лященко став у жовтні 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці лютого Камишін подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці". Він планував очолити офіс з євроінтеграції компанії в Європі.

Згодом стало відомо, що Камишін став позаштатним радником президента України. А вже 21 березня Верховна Рада призначила ексочільника "Укрзалізниці" на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

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