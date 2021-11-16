Уламки після випробування РФ протисупутникової зброї будуть небезпечними багато років — британський міністр

Уламки після випробування РФ протисупутникової зброї будуть небезпечними багато років — британський міністр

Російське випробування протисупутникової зброї вказало на повну зневагу до безпеки та стабільності космічного простору.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що засуджує випробування протисупутникової зброї, яку провела РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Російське випробування протисупутникової зброї вказало на повну зневагу до безпеки та стабільності космічного простору", — йдеться у повідомленні.

За його словами, "уламки, які утворилися після цього випробування, залишаться на орбіті і становитимуть небезпеку як для супутників, так і для пілотованих польотів на роки вперед".

Нагадаємо, що у понеділок, 15 листопада, у Держдепі США висловили припущення, що Росія минулими вихідними провела випробування протисупутникової зброї. У результаті нібито утворилася велика кількість "космічного сміття", уламки можуть загрожувати іншим супутникам і навіть астронавтам на Міжнародній космічній станції.

Російські збройні сили та міноборони РФ поки що не дають коментарів із цього приводу.

Нагадаємо, раніше уряд КНР спростував інформацію про таємне випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд.

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