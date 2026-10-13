Улюблена блогерка Трампа «проїхалась» по ньому після угоди з Путіним

Дональд Трамп і Лора Лумер / © Еспресо

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Відома американська блогерка, ультраправа активістка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер знову стала на бік України — цього разу після оголошених домовленостей Вашингтона з Москвою та російських ударів після заяв про «енергетичне перемир’я».

Про це Лумер написала у соцмережі X.

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Блогерка заявила, що підтримує українців, і звинуватила Володимира Путіна у демонстративному ігноруванні домовленостей, про які заявляла адміністрація Трампа.

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«Я підтримую народ України. Путін явно ні в що не ставить нашу адміністрацію і нашу країну. Вчора він порушив режим припинення вогню в енергетичній сфері, що стало демонстративним і зухвалим викликом президенту Трампу», — написала Лумер.

Вона також висловила підтримку українцям, які продовжують потерпати від російських атак.

«Мої думки — з народом України, який продовжує зазнавати ударів російських балістичних ракет», — додала блогерка.

Лумер уже ставала на захист Зеленського

Це не перша за останні дні заява Лумер, яка розходиться з риторикою Трампа щодо України. Раніше американський президент заявив, що Україні нібито потрібен новий лідер. У відповідь Лумер фактично стала на захист Володимира Зеленського та пояснила, що відсутність виборів в Україні пов’язана з воєнним станом і війною, яку продовжує Росія.

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За її словами, вимагати заміни Зеленського нелогічно, оскільки вибори зможуть відбутися після завершення війни.

«Путін може легко припинити атакувати Україну. Він відмовляється. Припиніть війну — і Україна проведе вибори. Чому більше людей не злі на Путіна? Він є джерелом кожної проблеми, пов’язаної з війною між Росією та Україною», — писала Лумер.

Вона також наголошувала, що українці передусім намагаються вижити в умовах війни.

Угодою з Путіним Трамп підняв проти себе «бунт»

Дизельна угода Дональда Трампа з Володимиром Путіним уже спричинила спротив як у Європі, так і всередині самих США. Союзники Вашингтона заявляють, що не збираються послаблювати санкції проти Росії, а американські політики ставлять під сумнів законність рішення президента.

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Німеччина підтвердила, що й надалі повністю дотримуватиметься санкційного режиму ЄС і не планує відновлювати закупівлі російських енергоносіїв. У Берліні також наголосили, що підтримка України залишається незмінною, а країна вже кілька років не залежить від російської нафти.

Паралельно скандал спалахнув і в США. Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що є «вагомі підстави» вважати, що Трамп може не дотримуватися чинного законодавства, яке після повномасштабного вторгнення РФ заборонило імпорт російської нафти.

Тілліс також дав зрозуміти, що питання дизельної угоди може вплинути на підтримку президентських ініціатив у Конгресі. Окремо він звернув увагу на співпрацю Росії з Іраном і застеріг, що додаткові доходи Москви потенційно можуть опосередковано підтримувати дії, спрямовані проти американських військових.

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