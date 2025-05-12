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Ультиматум Німеччини Путіну про перемир’я: що відповіли у Кремлі
Речник диктатора Путіна Пєсков відповів на попередження Німеччини про запровадження нових європейських санкцій, якщо Кремль відмовиться від перемир’я.
В Кремлі відреагували на ультиматум Німеччини, що якщо РФ відмовиться від перемир’я, Берлін запровадить додаткові санкції.
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков нахабно відповів, що «мова ультиматумів не може використовуватися для діалогу з Росією», передають російські пропагандистські ЗМІ.
«Мова ультиматумів для Росії неприйнятна, вона не підходить. З Росією не можна розмовляти такою мовою», — самовпевнено сказав речник диктатора.
Він також нагадав, що аналогічні погрози Росія вже отримувала 10 травня, і тоді вони також були представлені «в досить ультимативній формі». Цього дня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єри Великобританії та Польщі Кір Стармер та Дональд Туск побували у Києві, де під час переговорів запропонували 30-денне перемир’я з 12 травня.
Диктатор Путін відкинув пропозицію про перемир’я, але заявив, що потрібно повернутися до переговорів у так званому «Стамбульському форматі», як це було у березні 2022 року.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.
Президент Зеленський погодився на переговори у Стамбулі і заявив, що сподівається на особисту зустріч з Путіним у Туреччині.