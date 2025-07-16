Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Оголошений президентом США Дональдом Трампом ультиматум російському президенту Путіну щодо мирної угоди з Україною має один недолік — упродовж 50 днів позиція господаря Білого дому може знову кардинально змінитися через його непередбачуваність.

Таку думку висловив колишній посол США в Росії Майкл Макфол у своїй колонці для Time.

За його словами, Дональд Трамп змінив своє ставлення до Путіна лише тому, що на тлі відсутності інтересу російського президента до мирних переговорів він почав видаватися слабким.

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Водночас Майкл Макфол зазначив, що в результаті угоди Трампа з НАТО відбудеться масштабне постачання зброї Україні та зростатимуть прибутки для американських виробників зброї.

Однак американський дипломат вважає, що США, як член цього оборонного альянсу, теж могли би брати участь у наданні певної військової допомоги Україні, розділяючи тягар цієї місії.

«Я також схвалюю погрозу Трампа запровадити 100% тарифи щодо країн, які імпортують російські нафту й газ. Але чому ми повинні чекати 50 днів, перш ніж їх запровадити? Трамп може діяти вже сьогодні за допомогою виконавчих актів», — додав Макфол.

Але він також висловив стурбованість тим, що Трамп може не виконати свої зобов’язання у встановлений термін.

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«Китай та Індія є двома основними отримувачами російського експорту енергоносіїв, і очікування, що вони тиснутимуть на Путіна, щоб той припинив свою війну в наступні 50 днів, здається наївним», — зазначив американський експосол у Росії.

Та головним чинником, який може вплинути на виконання висловлених Трампом погроз на адресу Росії, Макфол називає непередбачуваність господаря Білого дому.

«Моє останнє занепокоєння полягає в тому, що непередбачуваний Трамп просто передумає. Один невдалий телефонний дзвінок із Зеленським або гарна розмова з Путіним можуть змусити Трампа знову змінити курс», — вважає він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія не припинить війну і не підпише угоду з Україною через 50 днів, «це буде дуже погано».

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