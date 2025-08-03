Путін не пристане на ультиматум Трампа / © ТСН

Реклама

Очільник РФ Володимир Путін не пристане на ультиматум американського президента Дональда Трампа і не спинить війну в Україні.

Генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк сказав про це в інтерв’ю «Еспресо».

«Я вважаю, що було б чудово, якби Путін виконав ультиматум президента Трампа щодо санкцій. Утім я не очікую, що це станеться, і сподіваюся, що мої українські друзі не покладаються на те, що Путін припинить бойові дії за 10 днів», — зазначив генерал.

Реклама

Він нагадав, що Путін чітко дав зрозуміти, що продовжить війну, доки не досягне всіх своїх цілей, зокрема усунення так званих першопричин конфлікту, тобто НАТО.

«З огляду на всю наявну в мене інформацію, російське військово-промислове виробництво працює цілодобово, без вихідних», — пояснив генерал Кларк.

Військовий експерт також наголосив, що Кремль не задіює найкращу техніку в бойових діях проти України.

«Водночас Росія нарощує сили в Білорусі — напроти країн Балтії та Фінляндії. Це виглядає як підготовка до затяжної війни», — сказав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив: впродовж 10–12 днів очільник Росії Володимир Путін має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше США запровадять санкції.

Дата публікації 23:29, 01.08.25 Кількість переглядів 20 Усе сильно змінюється! Чи завершить Трампів ультиматум війну в Україні?

Водночас Сенат США йде на канікули, не ухваливши санкції проти РФ. Тож Трампу надається виключне право самостійно вирішувати, чи запроваджувати обіцяні санкції проти Росії або ж ні.

Читайте також