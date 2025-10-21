Ультиматум Трампа: як ЄС планує блокувати ідею про територіальні поступки України

Європейський союз / © Associated Press

На тлі зростаючих побоювань, що президенти Дональд Трамп та Володимир Путін можуть укласти "невдалу угоду" про припинення вогню, яка послабить усю Європу, союзники України поспішають зміцнити позицію Києва. За інформацією ЗМІ, деякі лідери ЄС лобіюють свою присутність на запланованих переговорах у Будапешті, а також забезпечення участі президента Володимира Зеленського.

Про це пише видання Politico.

На саміті в Брюсселі цього тижня європейські лідери мають намір узгодити потужний тристоронній пакет заходів підтримки для забезпечення Зеленському "максимальної переваги" у переговорах.

Стратегія включає:

Збільшення поставок зброї: ЄС наполягатиме на тому, щоб Трамп надав Україні крилаті ракети великої дальності "Томагавк". Нові санкції: Запровадження 19-го раунду економічних санкцій проти РФ, щоб "вдарити по кишені Путіна". Заморожені активи: Прискорення планів вилучення заморожених фінансових активів Росії (близько 140 мільярдів євро), щоб забезпечити Києву кошти для продовження боротьби на наступні два роки.

Високопоставлений дипломат ЄС Кая Каллас підтвердила стурбованість Брюсселя: "Ми не бачимо, щоб Росія справді прагнула миру... Росія розуміє лише силу".

Страх перед територіальними поступками

Побоювання ЄС відродилися після того, як Трамп знову змінив свою позицію, заявивши, що готовий заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту, фактично дозволивши Росії зберегти частину захоплених територій.

Європейські чиновники розцінюють такий результат як "катастрофу" не лише для України. Вони побоюються, що Трамп може стати на бік Путіна, змусивши Зеленського прийняти російські умови та поступитися територіями на сході. Ця стурбованість посилилася після того, як Зеленський минулого тижня залишив зустріч із Трампом у Вашингтоні "невдоволеним".

Як повідомляли в ISW, Росія не прийме нічого, крім капітуляції України. Зазначається, що Кремль неодноразово посилався на необхідність усунення нібито “корінних причин” війни в Україні, які кремлівські чиновники визначили як розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовного населення.