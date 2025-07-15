Ультиматум Трампа Кремлю: Медведєв зробив зневажливу заяву

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів зневажливим коментарем на ультиматум від президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 50 днів.

Про це свідчить заява російського посадовця в соцмережі X.

Медведєв відкрито заявив, що Росії байдуже на ультиматум з боку президента США.

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«Трамп висунув театральний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже«, — йдеться у дописі заступника голови російського Радбезу.

Нагадаємо, напередодні ввечері Трамп заявив, що дуже розчарований президентом Росії Володимиром Путіним та попередив його — якщо Москва не укладе мирну угоду з Україною протягом наступних 50 днів, США запровадять вторинні санкції. Йдеться про тарифи для головних торговельних партнерів РФ у розмірі 100%.

Зауважимо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала скоротити названий Трампом термін, зазначивши, що кожен день затягування означає нові жертви серед цивільних в Україні.