ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2875
Час на прочитання
1 хв

Ультиматум Трампа Кремлю: Медведєв зробив зневажливу заяву

Дмитро Медведєв назвав ультиматум від Дональда Трампа «театральним» і заявив про повну байдужість Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів зневажливим коментарем на ультиматум від президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом 50 днів.

Про це свідчить заява російського посадовця в соцмережі X.

Медведєв відкрито заявив, що Росії байдуже на ультиматум з боку президента США.

«Трамп висунув театральний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже«, — йдеться у дописі заступника голови російського Радбезу.

Нагадаємо, напередодні ввечері Трамп заявив, що дуже розчарований президентом Росії Володимиром Путіним та попередив його — якщо Москва не укладе мирну угоду з Україною протягом наступних 50 днів, США запровадять вторинні санкції. Йдеться про тарифи для головних торговельних партнерів РФ у розмірі 100%.

Зауважимо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала скоротити названий Трампом термін, зазначивши, що кожен день затягування означає нові жертви серед цивільних в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie