Політика
214
2 хв

Брюссель поставив Києву жорсткі умови для вступу до ЄС: що вимагають виконати

Брюссель вимагає від Києва довести здатність переслідувати корупцію на високому рівні.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Європейський Союз вимагає від України рішучих кроків у боротьбі з корупцією на найвищому рівні. Також попереджають, що без успішної системи переслідування високопосадовців-корупціонерів країна не отримає підтримки держав-членів для вступу до блоку.

Про це заявив європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт в інтерв’ю виданню POLITICO.

Макграт підкреслив, що європейські уряди не підтримають жодну країну-кандидата, включаючи Україну, якщо вона не доведе наявність ефективного механізму викорінення злочинності серед політичної та бізнес-еліти.

«У кожній країні-кандидаті має бути надійна система для розслідування ймовірних випадків корупції на високому рівні. Потрібна надійна система розслідування, а зрештою і судового переслідування та винесення вироків, і демонстрація успішного досвіду в цій галузі», — заявив Макграт.

Макграт підтвердив, що хоча Київ докладає «максимальних зусиль» для боротьби з корупцією, «однакові стандарти застосовуються до всіх країн-кандидатів».

«Верховенство права та реформи правосуддя є основою процесу вступу», — наголосив єврокомісар.

Також він додав, що ЄС має «дуже відкриті та чесні стосунки з українською владою щодо того, якими є ці вимоги». Макграт попередив, що якщо ці стандарти не будуть дотримані, країна «не отримає підтримки від держав-членів Європейського Союзу для просування на шляху до вступу».

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України влаштували 10 листопада обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також у компанії «Енергоатом».

Також сьогодні вранці 28 листопада у керівника Офісу президента Андрія Єрмака пройшли обшуки. Про них одним з перших повідомив народний депутат Ярослав Железняк, заявивши, що слідчі дії проводять НАБУ та САП в урядовому кварталі. Згодом Національне антикорупційне бюро офіційно підтвердило обшуки, наголосивши, що вони санкціоновані та здійснюються в межах розслідування. Деталі у відомстві пообіцяли оприлюднити пізніше.

