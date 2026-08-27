Ультиматум від Китаю: що категорично заборонили Путіну робити в Україні

Президент Росії Володимир Путін і ядерна зброя / © ТСН.ua

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Китай рішуче застеріг президента Росії Володимира Путіна від застосування тактичної ядерної зброї в Україні на тлі краху мирних переговорів. За даними джерел, посилення повітряних ударів та дефіцит ресурсів штовхають Кремль до небезпечної межі.

Про це повідомило Express.

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Китай застеріг РФ щодо ядерного удару по Україні

За інформацією джерел, президент Росії Володимир Путін може готуватися до подальшого загострення війни в Україні. Російські чиновники не виключають, що найближчими місяцями Кремль може розглянути можливість застосування ядерної зброї.

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Водночас ключові партнери Росії, серед яких Китай та Індія, рішуче закликали Путіна не використовувати ядерну зброю. Як розповів високий європейський чиновник, Пекін передав Москві чіткий сигнал не допускати навіть розгляду сценарію підриву тактичної ядерної зброї на території України.

Застій у мирних переговорах РФ та України

Такі повідомлення з’явилися на тлі інформації про фактичний застій у переговорах щодо укладення мирної угоди.

Паралельно Росія нарощує застосування балістичних ракет для атак по Києву, зокрема по центральній частині столиці. Також під ударами опиняються об’єкти інфраструктури в інших українських містах.

За словами трьох близьких до Кремля людей, переговорний процес фактично провалився. Вони також зазначили, що економічний тиск не змусить Путіна припинити війну.

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У Москві українські удари розглядають як атаки з боку держав НАТО, аргументуючи це тим, що Київ отримує озброєння від країн-членів Альянсу.

Сам Путін також міг натякнути на подальші наміри Росії. У розмові з пропагандистом він заявив, що Україна «відкрила цю скриньку Пандори», додавши: «Що ж, будьте готові отримати удар у найчутливіші сектори вашої економіки».

За інформацією Bloomberg, американські спроби домогтися прогресу в мирних переговорах наразі призупинилися. Це пов’язують із тим, що президент США Дональд Трамп зосередив увагу на конфлікті з Іраном.

Водночас Кремль більше не розраховує на домовленості, яких Путін і Трамп досягли під час зустрічі на Алясці в серпні минулого року. Очікувалося, що США чинитимуть тиск на Україну, аби Київ погодився на передавання Росії східної частини Донецької області в межах потенційної угоди про припинення війни.

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Російській армії, однак, не вдалося захопити східну частину Донеччини за час бойових дій, які тривають від 2014 року. Україна й надалі відкидає вимогу Путіна передати Росії міста цього регіону.

Держсекретар США Марко Рубіо ще у червні заявив, що Вашингтон не погоджується з позицією Москви. Тоді він сказав: «якби була домовленість, ми б уже мали кінець війни».

РФ не бачить альтернатив подальшій ескалації війни

За словами близьких до Кремля джерел, Москва практично не бачить альтернатив подальшій ескалації війни. Вони також зазначають, що перспективи досягнення будь-якого прориву залишаються вкрай низькими.

У Кремлі, за даними джерел, переконані, що Росія вже зробила достатньо поступок під час війни та фактично послабила власну переговорну позицію.

Протягом останніх місяців Росія та Україна значно посилили взаємні повітряні атаки. Зокрема, українські удари по російських нафтопереробних заводах спричинили масштабний дефіцит пального в РФ і завдали багатомільярдних збитків логістичній інфраструктурі країни.

Чому Путін може застосувати ядерну зброю проти України?

На тлі посилення атак дедалі більше російських чиновників допускають, що Путін у крайньому разі може застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

Джерела зазначають, що такий сценарій у Москві вважають можливим через переконання Путіна, що для нього єдиним результатом, гіршим за продовження війни, стане поразка.

Попри те, що тактична ядерна зброя має меншу дальність, ніж стратегічні ракети, її застосування може спричинити масштабні руйнування та радіоактивне забруднення значних територій. Саме через ці наслідки ключові союзники Росії застерегли Путіна від її використання.

Нагадаємо, очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан попередив, що в разі загрози існуванню Росії через війну в Україні вона може застосувати ядерну зброю як останній засіб. Міністр назвав ситуацію надзвичайно небезпечною і закликав політиків усвідомлювати ризики переходу конфлікту в таку фазу.

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