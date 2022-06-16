Умови і формат мирних переговорів з Росією буде визначати Україна - Макрон

Макрон заявив, що формат переговорів між Росією та Україною буде визначати українська сторона.

Франція та Німеччина стануть посередником у переговорах між Україною та Росією.

Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав президент Франції Еммануель Макрон.

"Повинні бути переговори. Але я наголошую, що умови цих переговорів і формат будуть визначатися Україною. Ні Німеччина, ні Франція ніколи не будуть виступати переговорниками за спиною від України. І ніколи не вимагатимуть від України якихось поступок. Цього ніколи не було і не буде. Ми тут лише для того, щоб виступати як вимогливий посередник, для того щоб більшу ясність вносити в переговорний процес. Умови буде ставити лише український президент і український народ", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 червня в Україні з візитом перебувають чотири європейські лідери: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. ТСН.ua зібрав їхні головні заяви.