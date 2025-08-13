Умови "мирної" пропозиції Путіна досі незрозумілі: аналіз ISW

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Точні умови пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо мирного врегулювання війни в Україні залишаються незрозумілими через плутанину в повідомленнях адміністрації президента США Дональда Трампа про неї.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За одними даними, Путін пропонував вивести російські війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на контроль над рештою Донецької області. Але згодом цю інформацію змінили, заявивши, що йшлося лише про фіксацію нинішніх позицій Росії у Запорізькій та Херсонській областях.

Інші повідомлення стверджували, що очільник Кремля був готовий відвести свої війська з Сумської та Харківської областей.

Як зазначили аналітики, незмінною у всіх версіях залишається ключова вимога Путіна — щоб Україна відмовилася від решти території Донецької області, що принесло б вигоду Росії та стало б серйозною втратою для Києва.

Нагадаємо, 12 серпня радник Кремля Дмитро Суслов заявив, що Путін пропонує Трампу «вигідний шлях» до мирної угоди. Йдеться про укладання двостороннього плану між Росією та США для припинення вогню в Україні. Він міг би передбачати відведення українських військ із поки що підконтрольних їм районів Донбасу та відведення російських військ із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Водночас лінія фронту в інших регіонах залишатиметься незмінною. Ще одна умова –зобов’язання України не вступати до НАТО.

Зауважимо, того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не планує залишати Донбас, оскільки окуповані території ворог використовує як плацдарм для подальшої агресії.