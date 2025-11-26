Умєров дав свідчення НАБУ у справі про "бекофіс" Міндіча — ЗМІ

Рустем Умєров / © Associated Press

Реклама

Секретар РНБО Рустем Умєров був допитаний детективами Національного антикорупційного бюро як свідок у кримінальному провадженні, що стосується діяльності бізнесмена Тимура Міндіча та можливого втручання в роботу державних органів.

Про це “Українській правді” повідомила пресслужба секретаря Ради нацбезпеки.

У відомстві підтвердили, що Умєров прибув до НАБУ 25 листопада та надав слідчим усі необхідні пояснення.

Реклама

“Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства”, — зазначили у пресслужбі.

Деталей щодо змісту свідчень або подальших процесуальних кроків у відомстві не розкривають.

Раніше повідомлялось, що в так званому “бекофісі” бізнесмена Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.