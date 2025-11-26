- Дата публікації
Умєров дав свідчення НАБУ у справі про "бекофіс" Міндіча — ЗМІ
Пресслужба зазначила, що розмова була конструктивною, а Умєров відповів на всі питання слідства.
Секретар РНБО Рустем Умєров був допитаний детективами Національного антикорупційного бюро як свідок у кримінальному провадженні, що стосується діяльності бізнесмена Тимура Міндіча та можливого втручання в роботу державних органів.
Про це “Українській правді” повідомила пресслужба секретаря Ради нацбезпеки.
У відомстві підтвердили, що Умєров прибув до НАБУ 25 листопада та надав слідчим усі необхідні пояснення.
“Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства”, — зазначили у пресслужбі.
Деталей щодо змісту свідчень або подальших процесуальних кроків у відомстві не розкривають.
Раніше повідомлялось, що в так званому “бекофісі” бізнесмена Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.