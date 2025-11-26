ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Умєров дав свідчення НАБУ у справі про "бекофіс" Міндіча — ЗМІ

Пресслужба зазначила, що розмова була конструктивною, а Умєров відповів на всі питання слідства.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Associated Press

Секретар РНБО Рустем Умєров був допитаний детективами Національного антикорупційного бюро як свідок у кримінальному провадженні, що стосується діяльності бізнесмена Тимура Міндіча та можливого втручання в роботу державних органів.

Про це “Українській правді” повідомила пресслужба секретаря Ради нацбезпеки.

У відомстві підтвердили, що Умєров прибув до НАБУ 25 листопада та надав слідчим усі необхідні пояснення.

“Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства”, — зазначили у пресслужбі.

Деталей щодо змісту свідчень або подальших процесуальних кроків у відомстві не розкривають.

Раніше повідомлялось, що в так званому “бекофісі” бізнесмена Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie