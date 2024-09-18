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Умєров для Пентагону повідомив деталі про операції ЗСУ та потреби України на полі бою

Умєров для Пентагону повідомив деталі про операції ЗСУ та потреби України на полі бою

Глава Пентагону підтвердив зобов’язання США співпрацювати із союзниками й партнерами / Фото: Associated Press

Сторони обговорити динаміку бойових дій в Україні.

Глави оборонних відомств України та США обговорили ситуацію на полі бою, а також найнагальніші потреби ЗСУ для наближення перемоги над російською агресією.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ. 

«Міністр Остін розмовляв сьогодні телефоном зі своїм українським колегою, міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити динаміку бойових дій в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки»,- зауважив представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що Рустем Умєров надав «оновлену інформацію про операції, а також потреби України в спроможностях» на полі бою.

За його словами, сторони також обговорили успішне засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося раніше цього місяця.

Під час розмови глава Пентагону підтвердив зобов’язання США співпрацювати із союзниками й партнерами, «щоби забезпечити Україні інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією».

Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт, зауважив речник Пентагону.

Крім того, ми раніше інформували, що США хочуть від України стратегію війни на рік.

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