Умєров для Пентагону повідомив деталі про операції ЗСУ та потреби України на полі бою

Глави оборонних відомств України та США обговорили ситуацію на полі бою, а також найнагальніші потреби ЗСУ для наближення перемоги над російською агресією.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Міністр Остін розмовляв сьогодні телефоном зі своїм українським колегою, міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити динаміку бойових дій в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки»,- зауважив представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що Рустем Умєров надав «оновлену інформацію про операції, а також потреби України в спроможностях» на полі бою.

За його словами, сторони також обговорили успішне засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося раніше цього місяця.

Під час розмови глава Пентагону підтвердив зобов’язання США співпрацювати із союзниками й партнерами, «щоби забезпечити Україні інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією».

Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт, зауважив речник Пентагону.

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Крім того, ми раніше інформували, що США хочуть від України стратегію війни на рік.

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