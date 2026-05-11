Зеленський та Умєров

Секретар РНБО України Рустем Умєров у США під час зустрічі з представниками президента Дональда Трампа - Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорив формати зустрічей і переговорів на рівні лідерів для завершення війни в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Продовжуємо фактично щоденно бути в комунікації з представниками Сполучених Штатів. Сьогодні Рустем Умєров доповідав за підсумками зустрічей зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості», — зазначив президент.

Зі слів Зеленського, були обговорені в Америці й можливі формати зустрічей і переговорів на рівні лідерів для завершення російської війни.

«Окремо й детально Рустем доповів по контактах із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною. Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу. Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам — необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати», — додав він.

Візит Умєрова до США — що відомо

Умєров провів у США переговори зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Під час переговорів сторони порушили питання активізації дипломатичних зусиль та координації подальших кроків для досягнення справедливого миру.

Після завершення зустрічі Умєров поінформував про її результати Зеленського.

7 травня Умєров прибув до США, щоб провести у Маямі низку зустрічей. Основними завданнями візиту стали гуманітарні питання (обмін полоненими), активізація дипломатії для досягнення миру та безпекова співпраця.

