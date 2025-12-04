Умєров і Гнатов їдуть до США: у Зеленського розкрили деталі

© Володимир Зеленський

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов прибудуть до американського штату Флорида, де запланована зустріч із представниками США.

Про це повідомив «24 канал» із посиланням на радника голови Офісу президента Олександра Бевза.

За його словами, українська сторона прагне отримати детальний звіт про нещодавній візит американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

«Мета — отримати бріф про результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а також фідбек після обговорення цього візиту з Президентом Трампом та його командою», — зазначив він.

Після отримання інформації президент Володимир Зеленський ухвалить подальші рішення та визначить доручення для української переговорної команди.

Бевз наголосив, що ключові політичні питання наразі потребують обговорення між лідерами держав.

«Україна готова до переговорів на найвищому рівні», — підкреслив радник ОП.

Водночас він зауважив, що Росія продовжує висувати ультимативні вимоги, тому українська сторона продовжує дипломатичні та політичні зусилля, щоб досягти стійкого миру.

Представник ОП підкреслив, що Київ щоденно працює з європейськими столицями, адже активна участь ЄС є критичною в нинішньому процесі.

Разом з цим Бевз наголосив на необхідності збереження та розширення тиску на Росію.

«Мають бути посилені санкції, потрібні чіткі рішення з використання активів Росії для підтримки України та посилення нашої далекобійності», — додав він.

Нагадаємо, видання NYT з’ясувало, що ховається за чотирма пакетами, на які поділили план. Джерела видання кажуть, що мирний план президента США Трампа розділено на чотири таємничі частини.