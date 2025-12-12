Умєров мав таємні зустрічі з верхівкою ФБР, відомою критикою України та підозрами у корупції

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Associated Press

Поки в Європі та США офіційно обговорюють формулу миру, за лаштунками відбуваються дивні події. Головний перемовник Києва Рустем Умєров провів кілька зустрічей, які виходять за рамки звичайної дипломатії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Три візити до Маямі

За останні тижні Умєров тричі літав до Маямі для переговорів зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Але крім цього, він мав закриті зустрічі з директором ФБР Кешем Пателем і його заступником Деном Бонгіно.

Це «непокоїть західних чиновників через відсутність деталей», зазначає видання.

Посолка України у США Ольга Стефанішина підтвердила факт зустрічі, але запевнила, що Умєров «обговорював лише питання національної безпеки», які є секретними. Представник ФБР також заявив про «спільні інтереси у сфері правоохоронної діяльності», додавши, що тема корупції в Україні згадувалася, але не була головною.

Чому це викликає тривогу

Занепокоєння викликають дві речі:

Особи очільників ФБР. Кеш Пател раніше закликав розслідувати використання допомоги США Україні, а Ден Бонгіно звинувачував Зеленського у «приховуванні корупції сім’ї Байденів». Контекст. В Україні триває гучний корупційний скандал в енергетиці, через який Андрій Єрмак був звільнений з посади керівника Офісу президента.

Деякі джерела WP припускають, що Київ може шукати у ФБР «амністії» від можливих звинувачень у корупції. Інші ж побоюються, що Трамп використовує бюро як інструмент тиску. Погрозами розслідувань він може змушувати українську владу погодитися на територіальні поступки.

«Хаос» у переговорах

Експерти зазначають, що залучення ФБР до дипломатії — це нонсенс.

«Це незвично для людини на такій посаді зустрічатися з керівництвом ФБР», — каже Сем Чарап, аналітик впливового дослідницького центру RAND Corporation, який консультує уряд США та Пентагон.

Ситуація ускладнюється тим, що від імені Трампа з Україною розмовляє одразу кілька груп: Держдеп (Рубіо), бізнесмени (Віткофф), родичі (Кушнер), а тепер ще й силовики (Пател). Це створює плутанину й хаос, у якому Києву все важче відстоювати свої інтереси.

Нагадаємо, Зеленський розкрив деталі переговорів про мир в Україні та що відбувається за лаштунками. За словами президента, день 12 грудня був активним щодо дипломатичних контактів і міжнародних консультацій.