У Зеленського попередили РФ про бажаний зміст їхнього меморандуму

Литвин та Зеленський / © president.gov.ua

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«Меморандум» РФ має сприяти миру, а не служити пропагандистським цілям країни-агресорки, Україна ж свій документ уже передала.

Про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин на платформі Х.

«Наш український документ із чіткими кроками до припинення вогню і миру вже в руках у росіян. Документ їм передано. Вони його отримали, без жодних відмовок. Тепер м’яч на їхньому боці — всі чекають на їхній так званий меморандум. Вони обіцяли його передати, і не тільки нам», — зазначив Литвин.

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Він також уточнив, що в реаліях сучасного світу процес надсилання документа не займає тижнів і навіть днів.

«Треба подивитися, який креатив росіяни вклали у свій „меморандум“, і підготуватися до змістовної зустрічі. Зрештою, він покликаний сприяти миру, а не служити пропагандистським цілям», — написав Литвин, додавши, що від росіян залежить, чи будуть вони ставитися до нього серйозно.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 19 травня оголосив про готовність Кремля працювати з Києвом над меморандумом про мирний договір, який буде укладено в майбутньому. Він також заявив, що Україна та Росія повинні будуть піти на компроміси, що влаштують обидві сторони.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 28 травня звинуватив Україну в ударах по цивільних об’єктах і заявив, що у РФ працюють над меморандумом, але поки він пишеться, припинення вогню не буде.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 травня заявляв, що другий раунд мирних переговорів в Стамбулі між РФ і Україною може відбутися 2 червня.

Міністр оборони України Рустем Умєров 28 травня сказав, що передав меморандум від Києва щодо припинення вогню очільнику російської делегації перемовників Володимиру Мединському. Росія мовчить з цього приводу.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський розповів, коли очікувати «меморандум» від РФ і чи готує українська сторона свої пропозиції.