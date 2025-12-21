ТСН у соціальних мережах

Політика
738
2 хв

Підсумки переговорів у Флориді: що обговорювали команди України та США

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим провела у Флориді серію переговорів із США та європейськими партнерами. Обговорювали гарантії безпеки, 20-пунктний план миру та економічне відновлення України.

Кирило Шостак
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Associated Press

У Флориді українська делегація протягом останніх трьох днів провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами щодо подальших кроків на шляху до справедливого миру.

Деталі повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

За його словами, Україну на переговорах представляли він особисто та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську сторону представляли спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн.

Умєров зазначив, що окремо відбулася зустріч у форматі США–Україна, під час якої сторони зосередилися на чотирьох ключових напрямах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану, узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, підготовці двосторонньої угоди про безпекові гарантії від США, а також розвитку економічного плану відновлення та процвітання України.

“Наш спільний пріоритет — зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й міцною основою для майбутнього”, — наголосив Умєров.

Він також підкреслив, що Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру та високо цінує підтримку і лідерство Сполучених Штатів.

У свою чергу спеціальний посланник США Стів Віткофф підтвердив, що протягом останніх днів у Флориді відбулися продуктивні та конструктивні переговори між українською, американською та європейською сторонами, спрямовані на узгодження спільного стратегічного підходу.

