Посадовці зі США сказали, що отримали «позитивний відгук» щодо запропонованого «мирного плану» від секретаря РНБО України Рустема Умєрова під час обговорень зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом останніми тижнями.

Про це повідомляє New York Post.

За словами американських чиновників, «мирний план», який ані Україна, ані Росія публічно не погодили, є наразі найдеталізованішим баченням США щодо того, як може завершитися війна. За інформацією видання, документ розробили після кількох тижнів консультацій Віткоффа з росіянами та українцями.

Посадовці зазначили, що отримали «позитивний відгук» від Умєрова під час обговорень із Віткоффом у Маямі останніми тижнями, але не взялися стверджувати, що Україна остаточно схвалила угоду.

«План був сформований одразу після переговорів з одним із найвищих посадовців в адміністрації Зеленського — Умєровим. Тож Умєров погодив більшу частину плану й запропонував кілька правок, які ми врахували, після чого представили документ президентові Зеленському», — сказав один із чиновників.

«Я не хочу казати, що Київ повністю… погодився з ним і готовий підписати. Але більшість пунктів вони підтримали», — додала ця особа.

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який може стати основою для активізації дипломатичних зусиль та завершення війни.

Того ж дня Зеленський повідомив, що планує найближчими днями провести розмову з президентом США Дональдом Трампом для обговорення американських пропозицій щодо закінчення війни. Глава держави наголосив, що Київ не хоче втратити підтримку Америки, оскільки саме її сила здатна «наблизити мир реально» і змусити Росію стати «серйозною» у своїх намірах.

За даними Financial Times, адміністрація Трампа вимагає від Києва швидко погодити мирний план з Росією, очікуючи підписання вже до Дня подяки (наступного тижня). Видання зазначає — українські посадовці наголошують, що низка пунктів неприйнятні та суперечать національним інтересам, готуючи контрпропозиції та розраховуючи на розмову з президентом США.