Умєров повідомив про завершення переговорів у США: перші подробиці

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Associated Press

У Сполучених Штатах завершилися переговори за участю української сторони, американських та європейських партнерів, за підсумками яких були досягнуті домовленості про подальшу взаємодію.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, за підсумками переговорів він поінформував Президента України про досягнуті результати.

Також Умеров зазначив, що з американською стороною було погоджено подальші кроки та домовлено про продовження спільної роботи.

«Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа може повернутися до прямих переговорів диктатором Путіним, якщо ініційовані США мирні зусилля щодо завершення війни в Україні зазнають невдачі.

Ми раніше інформували, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж заявив, що якщо російський диктатор Путін не прийме умови Заходу щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки для України, союзники повинні перейти до безпрецедентно жорсткої моделі тиску.