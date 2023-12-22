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Умєров провів переговори з очільником Пентагону: про що домовились

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Умєров провів переговори з очільником Пентагону: про що домовились

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Associated Press

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Рустем Умєров та Ллойд Остін 22 грудня обговорили низку питань, серед яких, наприклад, засідання "Рамштайну".

Про це міністр оборони України повідомив у своєму Х (Twitter).

"Провів продуктивну щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорив останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Збройних сил України та можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України", - повідомив Умєров.

Своєю чергою, пресслужба Пентагону також зазначила, що сторони обговорили планування майбутніх зустрічей "Рамштайн".

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додали в Пентагоні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров закликав французьких партнерів спільно виробляти зброю з нашою державою.

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Дата публікації
Перегляди
574
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