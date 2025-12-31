ТСН у соціальних мережах

Умєров провів переговори з Кушнером, Рубіо та Віткоффом: про що домовилися

Умєров анонсував велику зустріч щодо безпеки України за участі понад 10 країн уже 3 січня.

Дмитро Гулійчук
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Getty Images

Глава української делегації на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умеров мав розмову з представниками США та ЄС щодо припинення війни в України.

Про це Умєров повідомив у соцмережах.

З американського боку у розмові взяли участь держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та радника Трампа і його зять Джаред Кушнер. З європейського — радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

«Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні», — зазначив Умєров.

За його словами, окремо готується зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що представники США приєднаються онлайн.

«У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат», — підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори щодо миру на найвищому рівні.

