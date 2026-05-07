Умєров прибув до США для переговорів: перші подробиці

Рустем Умєров

Секретар РНБО України Рустем Умєров уже прибув до Сполучених Штатів для переговорів з американськими посадовцями.

Про це ТСН.ua підтвердило джерело у політичних колах.

За словами співрозмовника, наразі один із головних переговорників України перебуває у Маямі. У нього заплановано низку зустрічей із представниками американської влади.

Як повідомило джерело Умєров уже доповів президенту Володимиру Зеленському про свій візит до США.

Водночас в ОП заявили, що найближчим часом буде оприлюднено детальнішу інформацію щодо переговорного процесу.

Раніше про візит Умєрова до США повідомило агентство Reuters. За даними журналістів, переговори відбуваються на тлі фактичного застою у процесі мирного врегулювання війни між Україною та Росією.

У Reuters зазначають, що тривалий час Київ очікував візиту американських спецпредставників, однак цього не сталося через зміщення уваги Вашингтона на ситуацію на Близькому Сході.

«Джерело не надало додаткових подробиць», — йдеться у публікації агентства.

Журналісти нагадують, що Росія продовжує висувати Україні вимоги щодо повного виведення військ із Донецької області, включно з територіями, які Москва так і не змогла окупувати. Україна своєю чергою наполягає, що не погодиться на втрату підконтрольних територій.

Останній раунд тристоронніх переговорів за участю представників США між Україною та Росією відбувся ще у лютому 2026 року. Після цього сторони проводили лише окремі консультації з американськими посадовцями.

Reuters також звертає увагу на новий виток напруги довкола запропонованого Росією «перемир’я» на 8–9 травня. Київ переконаний, що Кремль прагне тимчасового припинення вогню лише для безпечного проведення військового параду у Москві.

Українська сторона запропонувала власний формат припинення вогню від 6 травня, однак, за даними України, Росія вже порушила його. Водночас Москва погрожувала ударами по центру Києва у разі атак на російську столицю. Україна заявила, що реагуватиме дзеркально на дії РФ.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський заявив, що Україна готова відновити переговори щодо закінчення війни, щойно до цього будуть готові партнери.

Однак, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що підтримує контакти як із Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним у межах спроб домогтися завершення війни в Україні. Також він не раз висловлював переконання, що зможе зупинити бойові дії та врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Крім того, Трамп раніше заявляв про свою роль у врегулюванні інших міжнародних конфліктів, зокрема між Індією та Пакистаном, і наголошував, що війна в Україні виявилася складнішою для переговорів через глибоку ворожнечу між сторонами.

