Умєров раптово скасував візит до Франції – ЗМІ: що сталося

Український міністр повинен був 18 січня в Парижі взяти участь у церемонії запуску "артилерійської коаліції".

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував свій візит до Франції, запланований на 18 січня, з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на Міноборони Франції.

Умєров повинен був взяти участь у церемонії запуску "артилерійської коаліції" в Парижі 18 січня, яка спрямована посилення можливостей України у протистоянні російській агресії. Однак повідомляються, що тепер український міністр візьме участь у церемонії в форматі відеоконференції.

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Ця коаліція, очолювана Францією і США, є одним з компонентів Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у складі понад 50 країн, що підтримують Київ.

У Міноборони Франції поінформували, що ця ініціатива, до якої доєдналися 23 країни, покликана об'єднати зусилля задля допомоги Україні в короткостроковій і довгостроковій перспективах отримати артилерійські спроможності, "адаптовані до потреб контрнаступу і армії майбутнього".

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Окрім того, у другій половині дня, 18 січня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та Умєров планували відвідати промислові майданчики компанії Nexter у Буржі. Там виготовляються самохідні гармати Caesar. Планувалися відвідини і підприємства-виробника ракет MBDA у Селле-Сен-Дені.

До слова, напередодні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава передасть Україні додаткових 40 ракет великої дальності SCALP та бомби, кількість і назви яких не уточнюється.

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