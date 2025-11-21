Умєров спростував чутки про те, що погодив пункти “мирного плану” Трампа

Рустем Умєров. / © Associated Press

Реклама

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що не давав жодних оцінок “мирному плану” президента США Дональда Трампа і жодних "вилучень пунктів" Україною не було.

Про це стало відомо із заяви Умєрова, яку він опублікував у своєму Facebook.

З його слів, під час відрядження до США він мав “технічне” завдання - організація зустрічей і підготовка діалогу. Умєров наголосив, що “жодних оцінок” чи “погоджень будь-яких пунктів” він не надавав”. Це, каже політик, не входить до його повноважень і не відповідає процедурі.

Реклама

“Публікації у ЗМІ про нібито «погодження» чи «вилучення пунктів» не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій. Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України – суверенітет, безпека людей і справедливий мир”, - заявив секретар РНБО.

Умєров додав, що Київ вивчає всі пропозиції партнерів, “очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції”.