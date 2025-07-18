Умєров став секретарем РНБО: Зеленський дав йому три завдання

Рустем Умєров / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки та оборони.

Як повідомив Зеленський, вони вже обговорили найважливіші питання.

«Обговорили сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах», — йдеться у повідомленні президента.

Реклама

Зеленський назвав три задання Умєрову до виконання:

Перше — продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей щодо зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.

Друге – проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України.

Третє — активізувати переговорний трек. Наразі триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні звільнив секретаря РНБО Олександра Литвиненка, а на його місце призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова. Відповідні укази — №495/2025 та №496/2025 — вже є на сайті офісу президента.

Реклама

Умєров був очільником Міноборони від вересня 2023 року. 17 липня його звільнили і призначили на цю посаду експремʼєра Дениса Шмигаля. Шмигаль став новим міністром оборони.

Парламент 17 липня призначив Юлію Свириденко премʼєр-міністеркою.