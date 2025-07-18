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Умєров став секретарем РНБО: Зеленський дав йому три завдання
Президент України та секретар РНБО зустрілися та обговорили нагальні проблеми.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки та оборони.
Як повідомив Зеленський, вони вже обговорили найважливіші питання.
«Обговорили сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах», — йдеться у повідомленні президента.
Зеленський назвав три задання Умєрову до виконання:
Перше — продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей щодо зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.
Друге – проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України.
Третє — активізувати переговорний трек. Наразі триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі.
Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні звільнив секретаря РНБО Олександра Литвиненка, а на його місце призначив ексміністра оборони Рустема Умєрова. Відповідні укази — №495/2025 та №496/2025 — вже є на сайті офісу президента.
Умєров був очільником Міноборони від вересня 2023 року. 17 липня його звільнили і призначили на цю посаду експремʼєра Дениса Шмигаля. Шмигаль став новим міністром оборони.
Парламент 17 липня призначив Юлію Свириденко премʼєр-міністеркою.