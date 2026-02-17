Умєров та Мединський сіли за стіл переговорів у Женеві: чи є надія на дипломатичний прорив

У Женеві розпочався третій раунд переговорів між Україною та Росією / © zn.ua

Делегації України та Росії у вівторок, 17 лютого, розпочали у швейцарській Женеві черговий етап переговорів щодо припинення війни, який охоплює значно ширше коло питань, ніж попередні зустрічі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хто веде переговори

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який підтвердив початок діалогу у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що на порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.

Від Москви прибув помічник президента РФ Володимир Мединський. Також до складу російської групи увійшов керівник військової розвідки Ігор Костюков. Американську сторону представляють посланці Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

П’ять треків та «вільна економічна зона»

На відміну від попередніх зустрічей в Абу-Дабі, де обговорювали переважно військові параметри припинення вогню, женевський раунд включає п’ять різних напрямків: територіальні, військові, політичні, економічні та гуманітарні аспекти.

Ключовим каменем спотикання залишається питання територій. Володимир Путін вимагає контролю над східною частиною Донецької області. Натомість США пропонують компроміс: створення «вільної економічної зони» на спірних територіях разом із наданням Україні гарантій безпеки від майбутніх нападів. Президент Володимир Зеленський минулого тижня зазначив, що жодна зі сторін не в захваті від ідеї економічної зони, проте не відкинув цю можливість остаточно.

Фон переговорів

Дипломатичні зусилля відбуваються на тлі різкого загострення на фронті. Лише за тиждень перед переговорами Росія випустила по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіабомб та 50 ракет.

У день початку переговорів, 17 лютого, РФ заявила про атаки дронів на нафтопереробну інфраструктуру в Чорному морі, а Україна повідомила про удари окупантів по Одесі. Зеленський акцентував увагу на тому, що Росія прагнула завдати максимальної шкоди енергетиці України новим ударом.