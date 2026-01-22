Умєров у Давосі зустрівся з прем’єрами Норвегії та Катару і Кушнером: про що говорили

Умєров / © Getty Images

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про роботу української делегації на Всесвітньому економічному форумі у Давосі та низку зустрічей із міжнародними партнерами.

За його словами, разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним він провів переговори з представниками BlackRock — однієї з найбільших американських інвестиційних компаній, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України.

Також Умєров мав зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару. Окремо відбулася розмова з американськими партнерами — Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Як зазначив посадовець, ключовими темами переговорів стали економічний розвиток України, відновлення після війни та безпекові гарантії. Крім того, українська сторона поінформувала партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема про ситуацію в Києві, де внаслідок ударів мільйони людей залишилися без світла і тепла.

«Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра», — наголосив Умєров.

Нагадаємо, що українська делегація знову відправилася до США 17 січня. Зокрема, на переговорах вперше як керівник ОП бере участь Кирило Буданов.