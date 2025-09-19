Умєров відповів на розслідування ЦПК про нерухомість у США: деталі

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Associated Press

Секретар РНБО Рустем Умєров заперечив дані Центру протидії корупції (ЦПК), який повідомив про ймовірну наявність у його родини елітної нерухомості у Сполучених Штатах.

Про це повідомила пресслужба Умєрова.

У заяві пресслужби наголошується, що Умєров та його родина ніколи не володіли жодною нерухомістю у США — ані квартирами, ані віллами, ані будь-якими іншими об’єктами.

«У США родина Рустем Умєрова орендує одну квартиру, що зазначено у його декларації», — зазначили в пресслужбі.

Окремо зазначено, що у двох інших помешканнях проживають його батьки та брат, які самостійно оплачують оренду. Всі інші адреси, згадані в матеріалі ЦПК, за словами Умєрова, не мають жодного стосунку до нього чи його родичів.

У пресслужбі підкреслили, що жодної «прихованої власності» в родини немає, а всі активи, що підлягають декларуванню, були внесені в установленому порядку. В Умєрова додали, що цей факт підтвердила й перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке не виявило порушень чи незадекларованого майна.

Також наголошується, що родинний бізнес Умєрових у США існував задовго до початку його політичної кар’єри. Його брат веде власну справу, а батьки багато років займаються підприємництвом.

Окремо у заяві звернули увагу на те, що бізнес здійснюється у США, де діє одна з найсуворіших фінансових систем контролю у світі.

«США мають сувору систему фінансового та правового нагляду. Будь-які порушення одразу спричинили б наслідки та запитання від американських правоохоронних органів. Жодних таких претензій ніколи не було», — зазначили в Умєрова.

В пресслужбі секретаря РНБО зазначили, що публікація ЦПК є маніпулятивною та зазначили, що вона ґрунтується на непрямих згадках і даних з неофіційних сайтів, які не підтверджують права власності. Офіційних документів про володіння нерухомістю у матеріалі немає, а частина об’єктів належить третім особам, про що прямо йдеться у самому розслідуванні.

«Поширення неперевірених даних створює ризики для безпеки родини та завдає особистої шкоди репутації та держави в цілому», — йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби Умєрова, це не перша інформаційна атака з подібними звинуваченнями — раніше схожі публікації з’являлися на російських ресурсах.

«Наразі юридична команда вже готує позов для захисту права на правду. Закликаємо представників медіа користуватися лише перевіреною інформацією та утримуватися від поширення непідтверджених тверджень», — зазначили в Умєрова.

Нагадаємо, Центр протидії корупції (ЦПК) опублікував розслідування, в якому зазначалося, що сім’я секретаря РНБО Рустема Умєрова, яка проживає у Сполучених Штатах, користується вісьмома об’єктами нерухомості у Флориді та Нью-Йорку, вартість яких оцінюється в мільйони доларів.