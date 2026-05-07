Умєров вирушить до США на зустріч із Віткоффом — Bloomberg

Умєров / © Associated Press

Реклама

Головний переговорник України Рустем Умєров найближчими днями може вирушити до США для зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. За даними агентства, зустріч може відбутися вже цього тижня у Маямі.

Як зазначається, переговори між Україною та Росією останнім часом фактично зайшли у глухий кут і втратили частину міжнародної уваги через загострення ситуації навколо Ірану та Близького Сходу.

Реклама

У Білому домі також підтвердили підготовку зустрічі між Умєровим та Віткоффом. Водночас подробиці порядку денного наразі не розголошують.

Стів Віткофф є одним із ключових спецпредставників президента США Дональда Трампа, залучених до переговорного процесу щодо війни РФ проти України. Раніше він уже брав участь у консультаціях із російською стороною та переговорах у Женеві й Абу-Дабі.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

3 квітня президент України Зеленський заявив, що Україна готова відновити переговори щодо закінчення війни, щойно до цього будуть готові партнери.

Раніше заступник посла України в США Денис Сеник повідомив, що Україна очікує відповіді від американської сторони щодо візиту делегації США до Києва для продовження переговорів щодо мирного врегулювання війни. Затримка візиту пов’язана з тим, що увага адміністрації Дональда Трампа зараз прикута до ситуації на Близькому Сході.

Реклама

Водночас повідомлялось, що спецпредставники президента США Дональда Трампа поки не планують візит до Києва через сумніви у ефективності мирних переговорів щодо війни в Україні.

Новини партнерів