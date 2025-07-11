Умєров – ймовірний посол в США: хто стане наступним міністром оборони

Міністр оборони України Русьем Умєров / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський напередодні, 10 липня підтвердив можливість призначення послом у США чинного міністра оборони Рустама Умєрова. ЗМІ дізналися, хто може замінити його на посаді.

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерело в Офісі президента, новим міністром оборони може стати хтось із чинних урядовців.

Зокрема, на посаду очільника Міноборони розглядають кандидатури премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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У разі призначення когось із згаданих урядовців, в Кабміні відбудуться подальші зміни.

Саме на це, ймовірно, натякав президент Зеленський, коли говорив, що призначення Рустема Умєрова послом в США призведе до перестановок в уряді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський повідомив Оксані Маркаровій про свій намір звільнити її з посади посла в США.