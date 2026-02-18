Умєров заінтригував заявою про результати переговорів з Росією у Женеві

Рустем Умєров. / © Getty Images

У Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-США–Росія. Робота була інтенсивною і предметною. Просування є, але «поки що без деталей»

Про це заявив секретар РНБО і керівник делегації Рустем Умєров під час пресконференції після другого дня переговорів.

За його словами, на переговорах у межах делегації працювали політичний і воєнний блоки. Умєров акцентував, що «процес не зупиняється і має продовження».

«Обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині — триває додаткове узгодження. Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, що потребує погодження всіх сторін і часу», — наголосив український посадовець.

Умєров наголосив: наступний етап полягатиме у тому, щоб досягти необхідного рівня узгодженості, аби винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.

«Наше завдання — підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна — справедливий і стійкий мир», — підсумував очільник української делегації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про прогрес на переговорах у Женеві. Зокрема, за військовим напрямком усі три сторони «були конструктивні». За його словами, військові, в принципі, майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони, і це конструктивний сигнал.

Водночас представники РФ були менш говіркими. Очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що тристоронні переговори були «важкими, але діловими». Він також повідомив, що нова зустріч щодо України «відбудеться найближчим часом».