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Умєров запропонував створити міжнародну групу щодо виведення військ РФ з України

Умєров запропонував створити міжнародну групу щодо виведення військ РФ з України

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Associated Press

За словами Умєрова, українська Формула миру вже обʼєднує 83 країни світу.

Очільник Міноборони Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань нацбезпеки для створення механізму виведення окупаційних військ РФ з України.

Про це він повідомив у Facebook за підсумками зустрічі радників з питань національної безпеки щодо Формули миру в Швейцарії.

За словами Умєрова, українська Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.

На зустрічі, очільник Міноборони презентував 6-ий пункт Формули миру: "Виведення російських військ".

Умєров наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з окупованих територій.

"Запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ", – підсумував він.

Четверта зустріч радників з питань нацбезпеки щодо української Формули миру / © Рустем Умєров
Четверта зустріч радників з питань нацбезпеки щодо української Формули миру / Фото: Рустем Умєров

Нагадаємо, 11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання агресії РФ.

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