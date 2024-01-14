Умєров запропонував створити міжнародну групу щодо виведення військ РФ з України

За словами Умєрова, українська Формула миру вже обʼєднує 83 країни світу.

Очільник Міноборони Рустем Умєров запропонував створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань нацбезпеки для створення механізму виведення окупаційних військ РФ з України.

Про це він повідомив у Facebook за підсумками зустрічі радників з питань національної безпеки щодо Формули миру в Швейцарії.

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За словами Умєрова, українська Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.

На зустрічі, очільник Міноборони презентував 6-ий пункт Формули миру: "Виведення російських військ".

Умєров наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з окупованих територій.

"Запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ", – підсумував він.