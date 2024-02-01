Умєров заявив про критичну нестачу снарядів у листі до ЄС – Bloomberg

Міністр оборони повідомив, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем і закликав союзників з ЄС зробити більше задля виконання обіцянки передати мільйон артилерійських снарядів.

Міністр оборони України Рустем Умєров попередив союзників держави, що вона зіткнулася з "критичною" нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розгортає втричі більше вогневої потужності на передовій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист Умєрова колегам з Євросоюзу.

У статті вказано, що цього тижня Умєров написав листа своїм колегам з ЄС, у якому описав величезну чисельну втрату, з якою стикаються українські війська у намаганнях відбити нові російські атаки.

Також читайте Україні не вистачає артснарядів і ракет ППО через затримку допомоги - Bloomberg

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Україна не в змозі запускати більше 2000 снарядів на день по лінії фронту завдовжки 1500 км. Це менше третини боєприпасів, які використовують російські війська.

Міністр оборони повідомив, що дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем, і закликав союзників з ЄС зробити більше, щоб виконати їхню обіцянку передати мільйон артилерійських снарядів. За словами Умєрова, Україні потрібно принаймні відповідати вогневій потужності ворога.

"Зазвичай перемагає та сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою", – вказав міністр у документі.

Читайте провідні новини дня:

31 січня ЄС визнав, що передасть Україні лише половину обіцяних снарядів до крайнього терміну в березні. Ще майже 600 тис. снарядів буде передано до кінця року.

Україні потрібно 200 тис. 155-міліметрових снарядів на місяць, йдеться в документі. За оцінками Естонії, Росія перебуває на шляху до отримання майже вдвічі більшої кількості, адже близько мільйона снарядів надходить із Північної Кореї.

На зустрічі міністрів оборони ЄС 31 січня там заявили, що зможуть виробляти мільйон боєприпасів на рік і планують подвоїти цю потужність до двох мільйонів 2025 року. США також нарощують виробництво снарядів, щоб допомогти Україні задовольняти її потреби.

Читайте також: