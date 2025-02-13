Умєров зробив важливу заяву про допомогу США і НАТО

Міністр оборони акцентувив, що "всі союзники підтримують нас".
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що США надалі надаватимуть безпекову допомогу державі, а НАТО братиме на себе більше зобов'язань у питанні її підтримки.
Про це очільник Міноборони сказав під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте виступу 13 лютого.
"Бачимо, що всі союзники підтримують нас. США продовжать також безпекову допомогу. НАТО бере на себе нашу допомогу в сфері безпеки та навчання, тому це вже в процесі. Це вирішено. Ми вдячні НАТО і керівництву НАТО", – сказав Умєров.
Він зазначив, що на цьому етапі головне повідомлення полягає в тому, "що ми продовжуємо. Ми сильні. Ми здатні. Ми можемо. Ми забезпечимо це".
Міністр оборони висловив вдячність усім країнам, націям та керівництву за їхню безпекову та всебічну допомогу для України.
Своєю чергою Рютте висловив упевненість у необхідності продовжувати надавати Україні військову допомогу, зокрема і задля посилення позиції Києва на майбутніх мирних переговорах.
До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".
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