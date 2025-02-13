Умєров зробив важливу заяву про допомогу США і НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що США надалі надаватимуть безпекову допомогу державі, а НАТО братиме на себе більше зобов'язань у питанні її підтримки.

Про це очільник Міноборони сказав під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте виступу 13 лютого.

"Бачимо, що всі союзники підтримують нас. США продовжать також безпекову допомогу. НАТО бере на себе нашу допомогу в сфері безпеки та навчання, тому це вже в процесі. Це вирішено. Ми вдячні НАТО і керівництву НАТО", – сказав Умєров.

Він зазначив, що на цьому етапі головне повідомлення полягає в тому, "що ми продовжуємо. Ми сильні. Ми здатні. Ми можемо. Ми забезпечимо це".

Також читайте Україна просить 300 мільярдів доларів на військову допомогу: що кажуть у США

Міністр оборони висловив вдячність усім країнам, націям та керівництву за їхню безпекову та всебічну допомогу для України.

Своєю чергою Рютте висловив упевненість у необхідності продовжувати надавати Україні військову допомогу, зокрема і задля посилення позиції Києва на майбутніх мирних переговорах.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".