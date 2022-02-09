Уникнути шатдауну: Палата представників США ухвалила відповідний законопроєкт

Тепер цю норму має підтримати Сенат.

Нижня палата Конгресу США проголосувала за продовження фінансування уряду до першої половини березня в умовах досі не затвердженого державного бюджету на 2022 фінансовий рік.

Про це пише Укрінформ.

272 конгресменів ухвалила законодавчу ініціативу, яка дозволяє продовжити фінансування урядових установ до 11 березня, що має запобігти шатдауну.

Далі документ має підтримати Сенат, який уже готовий в короткі терміни розглянути законопроєкт, ухвалений Палатою представників.

Нагадаємо, що федеральний уряд США фінансується на підставі подібної резолюції, прийнятої на початку грудня минулого року. Вона дозволила продовжити виділення коштів з державного бюджету до 18 лютого.

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Зауважимо, у США фінансовий рік завершується 30 вересня. Якщо бюджет на наступний рік до цього дня не затверджено, Конгрес ухвалює відповідні законодавчі ініціативи, які дозволяють продовжувати фінансування федеральних установ на обмежений термін в обсягах попереднього держбюджету.

Після загострення боротьби в конгресі між республіканцями і демократами шатдауни перестали бути рідкістю в останні роки.

Додамо, що шатдаун — тимчасова часткова зупинка роботи державних органів.

В історії Сполучених Штатів шатдаун відбувався 17 разів, останній раз — в 2018, передостанній — в 2013 році, через невчасно прийнятий бюджет. Цього — те ж саме, що і припинення роботи уряду США.

У лютому 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав урядовий бюджет на 2019 й фінансовий рік, ніж зупинив шатдаун.