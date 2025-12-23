ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Уперше від "повномасштабки" в Україні відновили роботу держреєстру виборців

ЦВК вперше від початку великої війни «розморозила» Державний реєстр виборців.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибори стають ближчими? ЦВК повертає доступ до даних виборців

Вибори стають ближчими? ЦВК повертає доступ до даних виборців / © УНІАН

Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, Центральна виборча комісія відновила роботу «Державного реєстру виборців».

Про це повідомив голова провладної фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

«Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок — його актуалізації», — зазначив Арахамія.

Він пояснив, що оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Зокрема, війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі виборців. Тому роботи в цьому напрямку багато, додав очільник «Слуги народу».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було». Згодом він повторив свою заяву та додав, що питання виборів начебто є одним з найобговорюваніших серед громадян України.

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie