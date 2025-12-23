Уперше від "повномасштабки" в Україні відновили роботу держреєстру виборців

Вибори стають ближчими? ЦВК повертає доступ до даних виборців / © УНІАН

Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, Центральна виборча комісія відновила роботу «Державного реєстру виборців».

Про це повідомив голова провладної фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

«Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок — його актуалізації», — зазначив Арахамія.

Він пояснив, що оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Зокрема, війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі виборців. Тому роботи в цьому напрямку багато, додав очільник «Слуги народу».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було». Згодом він повторив свою заяву та додав, що питання виборів начебто є одним з найобговорюваніших серед громадян України.