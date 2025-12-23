- Дата публікації
Уперше від "повномасштабки" в Україні відновили роботу держреєстру виборців
ЦВК вперше від початку великої війни «розморозила» Державний реєстр виборців.
Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, Центральна виборча комісія відновила роботу «Державного реєстру виборців».
Про це повідомив голова провладної фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.
«Це, фактично, відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і як наслідок — його актуалізації», — зазначив Арахамія.
Він пояснив, що оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Зокрема, війна сильно вплинула на демографічні показники і це має бути відображено в реєстрі виборців. Тому роботи в цьому напрямку багато, додав очільник «Слуги народу».
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було». Згодом він повторив свою заяву та додав, що питання виборів начебто є одним з найобговорюваніших серед громадян України.