Упродовж 500 днів повномасштабної війни з РФ 298 українців і українок отримали звання Героя України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Львівщину, де зустрівся з особовим складом Західного територіального управління Національної гвардії України та вручив державні нагороди.

Про це пише Офіс президента на власному сайті.

«500 днів тому багато хто у світі ще не розумів, які ми є, які ви є, чого від нас очікувати і які наші герої. Тепер усі розуміють. Тепер світ вірить в Україну. Світ надихається нашою сміливістю, надихається нашими героями. А головне – українці вірять в Україну, українці бачать, на що ми всі здатні, коли ми разом. У єдності ми найсильніші», – наголосив президент.

За його словами, від початку повномасштабної війни за свободу багато тисяч наших людей проявили максимальну відвагу, майже 50 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами.

«298 українців і українок отримали найвище звання Героя України. І ми всі маємо шанувати й пам’ятати цих людей – наших героїв – і зараз, і після нашої перемоги. І наші діти, і наші онуки, і всі покоління українського народу. Дякуємо вам, героям України! Слава Україні!» – сказав Володимир Зеленський.

Президент поіменно назвав понад 270 Героїв України, відзначивши, що імен деяких наших воїнів, які також отримали цю найвищу державну нагороду, поки що не можна називати.

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«Про реальні потужні здобутки цих Героїв України ми зможемо розказати лише після нашої перемоги. І обов’язково розповімо», – додав він.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що значній частині Героїв України, чиї імена він назвав, це звання присвоєно посмертно.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, які віддали свої життя за свободу й незалежність України.

«І, звичайно, я вдячний усім вам – вдячний усім нашим воїнам, які сьогодні відзначені державними нагородами – орденами «За мужність», – за подвиги, якими бороните життя й прекрасну державу. Дякую!» – сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Зазначимо, що 21 вересня 2022 року 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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