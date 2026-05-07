Уряд Мадяра змінив курс щодо України, але є нюанс із ЗСУ: шокувальні результати опитування

Петер Мадяр / © Associated Press

Більшість виборців нової угорської влади очікують покращення відносин із Києвом, однак підтримка фінансової та військової допомоги Україні в Угорщині залишається низькою.

Про це пише The Guardian з посиланням на опитування, проведене на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин.

За даними дослідження, 64% опитаних угорців очікують, що новий уряд Петера Мадьяра поліпшить відносини з Україною. Водночас лише 24% підтримують фінансову допомогу Києву з боку Будапешта, а 12% — надання військової підтримки.

Ще одним чутливим питанням залишається енергетика. Понад половина опитаних — 52% — виступили проти припинення імпорту російських енергоносіїв до Угорщини.

Як зазначив Павел Зерка з Європейської ради з міжнародних відносин, перемога Петера Мадьяра стала радше голосуванням за внутрішні зміни, ніж за різкий геополітичний розворот.

«Хоча угорці готові перегорнути сторінку багаторічної корупції та ізоляції, вони провели чіткі червоні лінії щодо енергетичної незалежності країни та національної безпеки», — сказав він.

Опитування також показало, що виборці партії «Тиса», яка перемогла на виборах, очікують від нового уряду активніших дій у сфері кліматичної політики та захисту прав ЛГБТК+. Зокрема, 77% підтримують амбітнішу кліматичну політику, а 71% — захист прав ЛГБТК+.

Партія «Тиса» перемогла на виборах, завершивши 16-річне правління Віктора Орбана. Новий прем’єр-міністр Петер Мадьяр має скласти присягу в суботу.

За оцінкою The Guardian, новому уряду доведеться балансувати між очікуваннями виборців щодо внутрішніх реформ і обережним ставленням суспільства до питань України, Росії та енергетичної залежності.

Раніше повідомлялось, що Угорщина повернула Україні кошти та цінності «Ощадбанку», які захопили угорські спецслужби в березні цього року. За словами Зеленського, Будапешт повернув і кошти, і цінності «в повному обсязі». Зеленський подякував Угорщині «за конструктив та цивілізований крок».

