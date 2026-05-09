Політика
Уряд підготував зміни до держбюджету України на 2026 рік: куди спрямують більше грошей

Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн.

Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік

Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік

Уряд підготував зміни до державного бюджету України на 2026 рік.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

З її слів, це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026—2027 роки. Цього року Україна очікує 45 млрд євро підтримки.

"31,8 млрд піде на оборону, ще 13,2 млрд — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн», — зазначила вона.

Крім того, 174,3 млрд грн піде на зарплати для військових, 37 трлн грн — на розвиток озброєння, 14,6 млрд грн — резерв для сектора оборони.

40 млрд грн розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду та захист енергетики. Ще 40 млрд грн також піде в резервний фонд.

Бюджет-2026 — що відомо

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні підтримала у другому читанні проєкт № 1400 про державний бюджет на 2026 рік.

Проєкт бюджету передбачає доходи на рівні 2,92 трлн грн та видатки на 4,78 трлн грн. Дефіцит бюджету — приблизно 1,9 трлн грн, або 18,5% ВВП.

До другого читання у проєкт бюджету заклали 30 млрд грн від збільшення податку на прибуток банків від 25% до 50%.

