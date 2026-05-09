Уряд підготував зміни до держбюджету України на 2026 рік: куди спрямують більше грошей
Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн.
Уряд підготував зміни до державного бюджету України на 2026 рік.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
З її слів, це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026—2027 роки. Цього року Україна очікує 45 млрд євро підтримки.
"31,8 млрд піде на оборону, ще 13,2 млрд — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн», — зазначила вона.
Крім того, 174,3 млрд грн піде на зарплати для військових, 37 трлн грн — на розвиток озброєння, 14,6 млрд грн — резерв для сектора оборони.
40 млрд грн розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду та захист енергетики. Ще 40 млрд грн також піде в резервний фонд.
Бюджет-2026 — що відомо
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні підтримала у другому читанні проєкт № 1400 про державний бюджет на 2026 рік.
Проєкт бюджету передбачає доходи на рівні 2,92 трлн грн та видатки на 4,78 трлн грн. Дефіцит бюджету — приблизно 1,9 трлн грн, або 18,5% ВВП.
До другого читання у проєкт бюджету заклали 30 млрд грн від збільшення податку на прибуток банків від 25% до 50%.