Уряд підготував зміни до держбюджету України на 2026 рік: куди спрямують більше грошей

Уряд підготував зміни до державного бюджету України на 2026 рік.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

З її слів, це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026—2027 роки. Цього року Україна очікує 45 млрд євро підтримки.

"31,8 млрд піде на оборону, ще 13,2 млрд — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн», — зазначила вона.

Крім того, 174,3 млрд грн піде на зарплати для військових, 37 трлн грн — на розвиток озброєння, 14,6 млрд грн — резерв для сектора оборони.

40 млрд грн розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду та захист енергетики. Ще 40 млрд грн також піде в резервний фонд.

Бюджет-2026 — що відомо

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні підтримала у другому читанні проєкт № 1400 про державний бюджет на 2026 рік.

Проєкт бюджету передбачає доходи на рівні 2,92 трлн грн та видатки на 4,78 трлн грн. Дефіцит бюджету — приблизно 1,9 трлн грн, або 18,5% ВВП.

До другого читання у проєкт бюджету заклали 30 млрд грн від збільшення податку на прибуток банків від 25% до 50%.

