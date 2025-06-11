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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Уряд Угорщини "зійшов з рейок": в МЗС України відповіли на чергові обвинувачення Будапешта

Україна переконана, що добросусідські відносини з Угорщиною «критично важливі» для обох країн.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Георгій Тихий

Речник МЗС України Георгій Тихий / © Укрінформ

Угорщина продовжує закидати Україні та її президенту Володимиру Зеленському «абсурдні обвинувачення». Але Україна наголошує, що добросусідські відносини є критично важливими для обох країн.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на чергові обвинувачення з боку угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто.

Очільник МЗС Угорщини у вівторок, 10 червня, заявив, що президент України хоче посадити у Будапешті «маріонетковий уряд», який буде «надсилати угорські гроші Україні».

«Це частина жорсткої антиугорської пропаганди. Угорщина виступає за мир — вона не надсилає Україні зброю чи гроші. Але, схоже, це не відповідає інтересам Зеленського», — сказав Сіярто.

У відповідь Георгій Тихий здивувався, чому, якщо Угорщина виступає за мир, ніхто не чує від її уряду закликів до Росії погодитись на перемир’я.

«Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню, а Росія його відкидає та всіма силами продовжує війну та вбивства. Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню», — написав Тихий у соціальній мережі X.

Він зауважив, що угорська влада або взагалі мовчить про припинення вогню, або висуває Україні абсурдні звинувачення в небажанні миру.

«Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Зеленського, зійшла з рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику — кидається безпідставними звинуваченнями», — наголосив речник.

Він додав, що Україна переконана, що добросусідські відносини з Угорщиною «критично важливі для обох країн», тому відповідально ставиться до прав угорської національної меншини в Україні, готова конструктивно розглядати відповідні питання угорської сторони та демонструє добросусідський підхід в інших питаннях.

«Однак добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться», — підкреслив Георгій Тихий.

Нагадаємо, угорський уряд закидає Зеленському «втручання» у вибори та антиурядову агітацію. Водночас у Будапешті заявили, що членство України в ЄС не відповідає інтересам угорської національної безпеки.

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