Масштабна корупція в енергетиці: Галущенка відсторонено від виконання обов'язків міністра

Герман Галущенко.

Доповнено додатковими матеріалами

Кабінет міністрів України відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Про це 12 листопада повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, сьогодні зранку відбулося позачергове засідання Кабміну.

“Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції”, - наголосила керівниця уряду.

Наразі виконуватиме обов’язки міністра - заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Реакція Галущенка

Сам Галущенко згодом відреагував на відсторонення з посади очільника Міністерство юстиції. Політик наголосив, що “повністю погоджується” з рішенням Кабміну та “не тримається за посаду”.

“Потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій”, - йдеться у повідомленні тепер вже ексміністра.

За словами Галущенка, він готовий “захищати себе” в юридичній площині та буде “доводити свою позицію”.

Справи про корупцію

Міністр юстиції Галущенко, який від від квітня 2021-го до липня 2025-го був міністром енергетики, фігурує у справах про корупцію на будівництві захисник споруд в оборонці та енергетиці. Операція НАБУ отримала назву "Мідас" - було понад 70 обшуків і оприлюднено записи розмов.

10 листопада НАБУ провело обшуки у Галущенка та в “Енергоатомі”, під час яких знайшли мішки з грошима. Детективи бюро вилучили у помешканнях фігурантів понад 4 млн доларів.

За даними НАБУ, учасники корупційної схеми в енергетиці під час обговорення проєкту на 4 млрд грн щодо захисту трансформаторних підстанцій відмовлялися будувати захист обʼєктів, поки не отримають "відкат".

До складу угруповання входили колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що керівником угруповання є бізнесмен та співвласника студії "Квартал 95" Тимур Міндіч. У нього також провели обшуки. Однак він, за даними ЗМІ, втік з України за кілька годин до обшуків. За даними слідства, бізнесмен, використовуючи розгалужену мережу контактів у владних і бізнесових колах, міг координувати корупційні схеми одразу у двох ключових галузях держави — енергетичній та оборонній.