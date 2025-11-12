- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 820
- Час на прочитання
- 2 хв
Масштабна корупція в енергетиці: Галущенка відсторонено від виконання обов'язків міністра
Галущенко вперше висловився після гучного розслідування та заявив, що “не тримається за посаду”.
Кабінет міністрів України відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
Про це 12 листопада повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, сьогодні зранку відбулося позачергове засідання Кабміну.
“Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції”, - наголосила керівниця уряду.
Наразі виконуватиме обов’язки міністра - заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.
Реакція Галущенка
Сам Галущенко згодом відреагував на відсторонення з посади очільника Міністерство юстиції. Політик наголосив, що “повністю погоджується” з рішенням Кабміну та “не тримається за посаду”.
“Потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій”, - йдеться у повідомленні тепер вже ексміністра.
За словами Галущенка, він готовий “захищати себе” в юридичній площині та буде “доводити свою позицію”.
Справи про корупцію
Міністр юстиції Галущенко, який від від квітня 2021-го до липня 2025-го був міністром енергетики, фігурує у справах про корупцію на будівництві захисник споруд в оборонці та енергетиці. Операція НАБУ отримала назву "Мідас" - було понад 70 обшуків і оприлюднено записи розмов.
10 листопада НАБУ провело обшуки у Галущенка та в “Енергоатомі”, під час яких знайшли мішки з грошима. Детективи бюро вилучили у помешканнях фігурантів понад 4 млн доларів.
За даними НАБУ, учасники корупційної схеми в енергетиці під час обговорення проєкту на 4 млрд грн щодо захисту трансформаторних підстанцій відмовлялися будувати захист обʼєктів, поки не отримають "відкат".
До складу угруповання входили колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та чинний міністр юстиції Герман Галущенко.
Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що керівником угруповання є бізнесмен та співвласника студії "Квартал 95" Тимур Міндіч. У нього також провели обшуки. Однак він, за даними ЗМІ, втік з України за кілька годин до обшуків. За даними слідства, бізнесмен, використовуючи розгалужену мережу контактів у владних і бізнесових колах, міг координувати корупційні схеми одразу у двох ключових галузях держави — енергетичній та оборонній.