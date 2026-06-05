Уродженець України став прем'єром Румунії: подробиці

Еуджен Томак / © Associated Press

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У Румунії призначили нового прем’єр-міністра. Уряд очолив колишній радник президента Еуджен Томак, який є уродженцем Одеської області.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє Digi24.

Кандидатуру було висунуто майже через місяць після відставки попереднього кабінету міністрів під керівництвом Іліє Болояна через напруженість всередині керівної коаліції. За словами глави держави, новий прем’єр сформує технократичний кабінет міністрів для подолання політичної кризи та збереження фінансової стабільності країни.

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Нікушор Дан наголосив, що головними завданнями уряду на чолі з Томаком стануть збереження прозахідного курсу Румунії, боротьба з корупцією та цифровізація, забезпечення фінансової стабільності, завершення програм фінансування PNRR до кінця серпня.

Томак має 10 днів, щоб сформувати уряд і отримати вотум довіри в парламенті.

«Ми будемо дотримуватися окресленого напрямку приналежності до європейської родини, зміцнення Стратегічного партнерства зі США, наших трансатлантичних відносин загалом, причому наша роль у НАТО є пріоритетом», — наголосив новопризначений прем’єр-міністр.

Він також додав, що безпека країни залишається фундаментальним обов’язком, особливо в умовах, коли «на кордоні війна, і ми бачимо її наслідки».

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Зауважимо, Еуджен Томак має понад 20 років політичного досвіду. Він народився 28 червня 1981 року в селі Бабеле Ізмаїльського району в родині бессарабських румунів. До Румунії переїхав на початку 2000-х років.

Нагадаємо, Очільник молдовського МЗС Міхай Попшой заявив, що Молдова і Румунія можуть об’єднатися. З його слів, це питання регулярно піднімається під час зустрічей із громадянами, тому воно потребує відкритого суспільного обговорення.

Зауважимо, що торік влітку президент Румунії Нікушор Дан висловився за об’єднання з Молдовою, зазначивши, що це можливо лише за наявності взаємної політичної волі та успішного шляху сусідньої країни до ЄС, який він прогнозує на найближчі 3-4 роки.

Дата публікації 13:23, 29.05.26 Кількість переглядів 57 Чому румуни не змогли збити дрон РФ, який увігнався в будинок?!

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