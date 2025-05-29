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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Урсула фон дер Ляєн назвала страх Путіна, через який він розпочав війну

Путін боїться привабливості демократії, наголошує дипломатка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн. / © Associated Press

Президент-диктатор Російської Федерації Володимир Путін боїться великої Європи, а також “сили свободи та привабливості демократії”.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє італійська газета La Repubblica.

Політикиня під час заходів у Рейнсько-Вестфальському технічному університеті Аахена (Німеччина) заявила, що ЄС - це не лише мирний Союз, але й добровільний.

“Жодну країну ніколи не примушували вступати до ЄС. Усі прагнули бути частиною цієї групи. І саме тому Володимир Путін розпочав свою війну проти України. Україна просто хотіла вступити до ЄС. Путін, зрештою, занадто боїться великої Європи”, - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, речник російського диктатора Дмитро Пєсков називає країни Європи противниками миру в Україні”. Нібито їхня поведінка “не сприяє врегулюванню”. Так, обурення Москви викликають дискусії щодо відправлення військових до України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав першопричину війни РФ проти України. З його слів, це абсолютно злочинне “бажання вбивати людей і руйнувати життя”. На Москву треба тиснути, щоб це бажання у них зникло.

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